Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir - Son Dakika
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Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir

07.09.2022 00:04
Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve topçu mermisi almış olabileceğini, ancak bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve topçu mermisi almış olabileceğini, ancak bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını söyledi.

Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirleri ile yaptığı toplantıda ABD'nin dış politikasını değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sattığı iddialarını doğrulayan Kirby, "Bize göre bu satışın içinde milyonlarca roket ve topçu mermisi var. Bu satışın tamamlanıp bu silahların sahada kullanılmaya başladığına dair ise henüz bir ibare yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, söz konusu satın alımın Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda ne kadar "umutsuz ve çaresiz" olduğunun bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in Rusya konusundaki tutumuna da değinen Kirby, "Çin'in Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiğine ilişkin bir işaret görmedik." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Beyaz Saray, Kuzey Kore, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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