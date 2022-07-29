Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz - Son Dakika
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Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz

29.07.2022 20:02
Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret öncesi bu bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına ilişkin somut bir kanıt görmediklerini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret öncesi bu bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına ilişkin somut bir kanıt görmediklerini söyledi.

Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine ABD dış politikasına ilişkin brifing verdi, soruları yanıtladı.

John Kirby, Pelosi'nin gelecek ay yapmayı planladığı iddia edilen Tayvan ziyareti öncesinde Çin ve ABD ordularının bölgedeki hareketliliğinin arttığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine, "Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik fiziki, somut bir kanıt görmüyoruz." dedi.

ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini belirten Kirby, "Şu anda tansiyonu artırmanın bir anlamı yok." diye konuştu.

Kirby, ABD'nin yakın zamanda Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi açıklayabileceğini kaydetti.

YORUMLAR
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Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor Biden ve Şi yüz yüze görüşecek Biden ve Şi yüz yüze görüşecek
Kaynak: AA

Nancy Pelosi, Beyaz Saray, John Kirby, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz - Son Dakika

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