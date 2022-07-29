ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini belirten Kirby, "Şu anda tansiyonu artırmanın bir anlamı yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz - Son Dakika

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