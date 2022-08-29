IAEA yetkililerinin yakın zamanda bölgeye giderek santral çevresinde incelemeler yapacağına işaret eden Kirby, bu yetkililerin erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali konumundaki Zaporijya'nın çevresine asker ve silah yığdığını belirten Kirby, aynı zamanda Rusya'nın bu santral çevresinde ateş açtığını da söyledi.

Kaynak: AA

Zaporijya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı - Son Dakika

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