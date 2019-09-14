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Beyaz saray: usama bin ladin'in oğlu hamza bin ladin öldürüldü

59 dakika önce

Beyaz Saray, Usama bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan/Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz saray: usama bin ladin'in oğlu hamza bin ladin öldürüldü, System.String[]
Beyaz Saray, Usama bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan/ Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, El-Kaide üyesi Hamza bin Ladin'in terörle mücadele operasyonu kapsamında Afganistan/Pakistan bölgesinde öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Hamza bin Ladin'in ölümün El-Kaide'yi önemli bir liderden yoksun bırakmakla kalmadığı; örgütün önemli operasyonel faaliyetlerinin de baltalanmış olduğu vurgulandı.


Beyaz Saray, Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
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