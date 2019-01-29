Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Venezuela varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

Beyaz Saray: Venezuela varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

1 saat önce

Beyaz Saray, ABD'deki Venezuela'ya ait varlıkların kontrolünün "geçici devlet başkanı" olarak ABD tarafından tanınan Juan Guaido'ya geçtiğini açıkladı.

Beyaz Saray: Venezuela varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti, System.String[]
Beyaz Saray, ABD'deki Venezuela'ya ait varlıkların kontrolünün "geçici devlet başkanı" olarak ABD tarafından tanınan Juan Guaido'ya geçtiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 

Ekonomi
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