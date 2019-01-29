Beyaz Saray: Venezuela varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
1 saat önce
Beyaz Saray, ABD'deki Venezuela'ya ait varlıkların kontrolünün "geçici devlet başkanı" olarak ABD tarafından tanınan Juan Guaido'ya geçtiğini açıkladı.
Beyaz Saray
, ABD
'deki Venezuela
'ya ait varlıkların kontrolünün "geçici devlet başkanı" olarak ABD tarafından tanınan Juan Guaido'ya geçtiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51
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