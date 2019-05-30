Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe veren kişi öldü
40 dakika önce
ABD'de, dün Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:29 Kaynak: AA
'de, dün Beyaz Saray
yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, dün Washington
'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta kendini ateşe veren Arnav Gupta'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania
Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.
Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi
AK Parti'li yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde
"Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek