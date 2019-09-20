Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

57 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a çok uzak olmayan bir mesafede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a çok uzak olmayan bir mesafede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.


Polis'ten yapılan açıklamada şüphelinin henüz yakalanamadığı ve saldırının nedeninin tespit edilemediğini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemen'de yolcu otobüsüne saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 08:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]