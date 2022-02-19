Üye Girişi
Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük - Son Dakika

Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük

19.02.2022 00:21
Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük

Beyaz Saray, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketinde Rusya'nın, uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin çok düşük olduğunu ancak yine de tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketinde Rusya'nın, uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin çok düşük olduğunu ancak yine de tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketine henüz son halini vermediklerini aktaran Singh, "Rusya'nın SWIFT finansal sisteminden çıkarılmasının ilk yaptırım paketinde yer alması çok düşük bir ihtimal. Ancak yine de Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya karşı tüm seçenekler masada." ifadesini kullandı.

Singh, Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü paketi de hazırladıklarına işaret ederek Rusya'nın özellikle yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, hipersonik havacılık ve robotik gibi teknolojileri batıdan alamadığında bu ürünlerin yerini Çin dahil başka hiçbir ülkeden dolduramayacağını kaydetti.

Rusya'ya uygulanacak yaptırımların büyük bir etkisi olacağının altını çizen Singh, "Hiçbir ülke yaptırımlara karşı zırhlı değildir, mutlaka etkilenir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

Beyaz Saray, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 00:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Yaptırım paketinde Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ihtimali çok düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement