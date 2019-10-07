Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama
35 dakika önce
Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Türkiye'nin "uzun süredir planlanan operasyonu ile Suriye'nin Kuzeyine ilerleyeceğini" ve ABD'nin "operasyona katılmayacağını" ve ABD birliklerinin "yakın bölgede olmayacağını" duyurdu - WASHINGTON
PKK/YPG'nin kontrolündeki Kobani helikopter ve uçak hareketliliği yaşanıyor TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi Almanya'dan Türkiye'ye göç dalgası uyarısı Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği! Sınır hattına blok sevk ediyorlar