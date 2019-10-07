Son Dakika Haberleri: Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama
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Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama

35 dakika önce

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama, System.String[]

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Türkiye'nin "uzun süredir planlanan operasyonu ile Suriye'nin Kuzeyine ilerleyeceğini" ve ABD'nin "operasyona katılmayacağını" ve ABD birliklerinin "yakın bölgede olmayacağını" duyurdu - WASHINGTON

Beyaz Saray, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
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