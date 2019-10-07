Beyaz Saraydan Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama
1 saat önce
Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Türkiye'nin "uzun süredir planlanan operasyonu ile Suriye'nin Kuzeyine ilerleyeceğini" ve ABD'nin "operasyona katılmayacağını" ve ABD birliklerinin "yakın bölgede olmayacağını" duyurdu
(İHA)
Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı