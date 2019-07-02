Beyaz şimdi de reklamcı oldu senaryo yazdı!

Senaryosunu Ahmet Elbistanlı'nın yazdığı ve yönetmenliğini Kadir Ergin'in yaptığı, komedi tarzındaki yapımın başrollerini Mustafa Miraç Kaya ve Kübra Kılınckaya üstlendi. Konuk oyuncu olarak dizi filmde yer alan ünlü astrolog Kaan Soyluhan, öyle bir hataya imza attı ki dönüşü olmayan yola girildi.

"Kebap theory" isimli dizi filmde kendini yani bir astroloğu oynayan Kaan Soyluhan, başrol oyuncusu Mustafa Miraç Kaya'nın yıldız haritasına gerçekten bakıp ve tüm sırlarını ifşa edince ve yönetmende bunu çekince dizi filme girdi. Yönetmen Kadir Ergin çektiğim ve hiçbir yönetmene kolay kolay nasip olmayacak doğal bir sahneydi, silmem dizide olacak dediği ve Mustafa Miraç Kaya'nın sırlarının olduğu sahne izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mustafa Miraç Kaya ne kadar itiraz etse de, kızsa da bu sahneler diziye dahil oldu. Ünlü astrolog Kaan Soyluhan "Ben ilk kez bir dizide rol alıyorum doğal olarak işini yap dediler, bende sayın Mustafa Miraç Kaya'ın yıldız haritasına baktım ve her şeyi söyledim. O kadar sırrı varsa kayıt ettirmeseydi" dedi.