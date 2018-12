Beyaz Tatil"Cilerin Güvenliği Jandarmaya Emanet

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış sezonunda 120 personel, araç, teçhizat ve dedektör köpeklerle görev yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, her yıl yüz binlerce kişinin tercih ettiği, 6 binden fazla yatak kapasitesine sahip Uludağ'da 15 Aralık'ta açılan sezon sürerken, hafta sonlarında yoğunluk önemli boyutlara ulaşıyor.



Bölgeyle doğrudan ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile belediye ekipleri, zirveye çıkanların rahat tatil yapması için çaba harcarken, özellikle huzur ve güvenlik açısından jandarma timleri önemli bir görevi yerine getiriyor.



Uludağ'da kış mevsimi boyunca 9 trafik, 2 arama kurtarma, 1 özel harekat ve 8 jandarma asayiş timiyle 120 jandarma personeli görev yapacak. Yılbaşı ve yarıyıl tatili gibi yoğunluğun arttığı dönemlerde jandarma çalışan personel sayısı 200'e çıkabilecek.



Jandarma ekipleri, bomba arama, narkotik ve iz takip köpeklerinin yanı sıra trafik, asayiş, mobil karakol ve arama kurtarma araçları, mobil plaka tanıma sistemi, drone, skyranger (termal özellikli insansız hava aracı) gibi son teknoloji ürünü teçhizat ve araçlarla Uludağ'da kuş uçurtmayacak.



Uludağ gişelerinde 24 saat esasına göre asayiş ve trafik uygulaması yapacak jandarmanın önlemlerinin yanında otellere bu sene güvenlik kamerası, duyarlı kapı, güvenlik görevlisi ve el dedektörü uygulanmaya başlanması, taksi ve minibüslerde araç kamerası bulunma zorunluluğunun getirilmesi, "beyaz tatil"cilere güvenli ve huzurlu tatil imkanı sunuyor.



İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 16 yıl önce kurulan ve 13 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, zirveye çıkanların ve yoğunluğun arttığı son 6 yılda 2 binden fazla olaya müdahale etti. Tim, 2 binin üzerinde tatilciye yardım etti, hayat kurtardı.



Özellikle yılbaşı ve yarı yıl tatili gibi kalabalığın arttığı dönemde İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekiplerle koordineli çalışarak huzuru ve güvenliği sağlayan JAK timi, sahip olduğu ekipmanla Uludağ'a çıkanlara güven veriyor.



Karayolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da binlerce ziyaretçinin güvenliğini sağlayan tim, temel eğitimlerinin yanı sıra ilk yardım, arama kurtarma, yaz ve kış dağcılığı, kayak, kar araçları kullanımı ve bakımı konularında eğitim görmüş donanımlı personelden oluşuyor.



3 arazi aracı, 11 kar motoru, yer tespit cihazı (GPS), dürbün, aksiyon kamerası, personel yer belirleme cihazı (ortovox), gece görüş cihazları ile her an teyakkuz halinde olan JAK ekibi, herhangi bir kayıp ya da herhangi bir sorun anında olayın yaşandığı noktaya zamanla yarışarak kısa sürede ulaşıyor.



Sadece geçen yıl 442 olaya müdahale eden tim, gece şartlarında dahi görüş özelliğine sahip ve olumsuz hava koşullarında uçabilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan da kontrol ve arama yapabiliyor.

