Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu - Son Dakika

Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu
20.01.2021 19:53
Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KOAH hastası Beyaz Tunç için mahalleliler ve ekipler seferber oldu.
Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KOAH hastası Beyaz Tunç için mahalleliler ve ekipler seferber oldu.
Yüksekova Devlet Hastanesinde KOAH hastalığından dolayı tedavi gören Beyaz teyze, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün ekipleri ve sağlıklı çalışanlarının yardımıyla mahalleye getirildi. Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Beyaz Tunç, mahalleye getirildikten sonra ekiplerin ve tüm mahallenin yardımıyla evine kadar taşındı.
Beyaz Tunç'un yakınları ise ekiplere ve yardımcı olan tüm mahallelilere teşekkür etti.
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