Son Dakika Haberleri: Beyaz Toplu Taşıma Araçlarının Yerini Mavi Halk Otobüsleri Alıyor

Beyaz Toplu Taşıma Araçlarının Yerini Mavi Halk Otobüsleri Alıyor

1 saat önce

Başkentte, beyaz toplu taşıma araçları 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak.

Beyaz Toplu Taşıma Araçlarının Yerini Mavi Halk Otobüsleri Alıyor, System.String[]
Başkentte, beyaz toplu taşıma araçları 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak.

Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, yeni otobüslerin tanıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, EGO otobüslerinde, banliyo trenlerinde ve metro hatlarında geçerli olan aktarma kartlarının yeni otobüslerde de kullanılabileceğine dikkati çekti.

Kara, yeni sistemle 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacaklarına işaret etti. Son teknolojiyle donatılan söz konusu otobüsler, engelli vatandaşlara da rahat ulaşım imkanı sunacak.

Törene, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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