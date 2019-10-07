Son Dakika Haberleri: Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek
Son Dakika Güncel Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

1 saat önce

Ağrı'dan gelen ve beyaz tülbent takan 200 anne, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek, System.String[]

Ağrı'dan gelen ve beyaz tülbent takan 200 anne, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek de Ağrılı annelerden geldi. Beyaz tülbent takan 200 anne, ailelere destek ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı. Ailelerle tek tek görüşen Ağrılı beyaz tülbentli anne Saltanat Kaya, ailelere desteğe geldiklerini söyledi. Kaya, "Bizim de evlatlarımız var, biz de annelerin evlatlarının bulunmasını istiyoruz. Biz onlara destek için geldik, Allah hepsine yardım etsin. Allah devletimize zarar ve ziyan vermesin, devletimiz ve biz onlar için ayaktayız. Ağrı'dan geliyoruz" dedi.


Ağrı'dan gelen beyaz tülbentli annelerden Fatma İncer ise Kürt, Türk fark etmeksizin bir olduklarını dile getirdi. İncer, "Biz aileler için geldik, onların çocuğa da bizim çocuğumuz, aileyiz hepimiz beraberiz. Kürt, Türk hiç fark yok hepimiz aynıyız, biz Müslümanız Ağrı'dan onlar için geldik" diye konuştu.


Ağrı'dan gelen aileler ziyaret sonunda 'kahrolsun PKK' sloganları atarak alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 kişinin yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim olayları 5. yılına girdi
Tartıştığı eşini ve kızını öldüren koca gözaltına alındı Olası sınır ötesi harekata HDP'li Oluç'dan yorum: ABD, Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı Selahattin Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:32:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]