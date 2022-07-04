Beyaz Tv ve İki Programcısı, Aski'ye 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
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Beyaz Tv ve İki Programcısı, Aski'ye 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek

04.07.2022 18:31
Beyaz Tv ve İki Programcısı, Aski'ye 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beyaz TV ile programcıları Latif Şimşek ve Zihni Çakır’ı, su sayacı ihalesi hakkında yaptıkları yayın nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beyaz TV ile programcıları Latif Şimşek ve Zihni Çakır'ı, su sayacı ihalesi hakkında yaptıkları yayın nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programı yapan Latif Şimşek ve Zihni Çakır, 22 Haziran 2021 tarihinde yaptıkları yayında, ASKİ'nin sayaç alım ihalesine ilişkin bazı iddialarda bulunmuşlardı. ASKİ Genel Müdürlüğü, bunun üzerine Beyaz TV, Latif Şimşek ve Zihni Çakır hakkında tazminat davası açmıştı.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada, "gerçeklik ilkesine uygun hareket edilmediği ve eleştiri sınırlarının aşıldığı" gerekçesiyle Beyaz TV, Latif Şimşek ve Zihni Çakır'ın ASKİ'ye 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, kararın gerekçesinde şunları kaydetti:

"YAYINDAN 12 GÜN ÖNCE İHALENİN ASKİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR"

"Beyaz TV'de yayınlanan dava konusu programda, davacı ASKİ'nin sayaç alım ihalesinde yüksek bedelle alım yapıldığı, farklı belediye alımlarının daha düşük bedelli olduğu, firmaların kayırıldığı, ASKİ'de 25 milyon liraya yakın kamu zararı oluştuğu yönünde yayın ve tartışmalar yapıldığı, yayına katılan tüm davalıların bu tartışma ve iddialara dahil oldukları görülmüştür.

Dosyaya getirilerek incelenen ASKİ su sayacı ihale evraklarına göre, ihalenin kamu ihale yasaları uyarınca yapıldığı, ihaleye itiraz olmadığı, Kamu İhale Kurumu'nca da ihalenin usulsüz olduğu yolunda bir inceleme ve belirlemesinin bulunmadığı; yayından 12 gün önce, yayında ismi geçen bazı firmalara verilen ihalenin ASKİ tarafından iptal edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, yayının habercilik ilkelerinden gerçeklik ilkesine uygun düşmediği, eleştiri sınırlarının ve konu ile ifade arasındaki düşünsel bağın aşılarak ihalenin skandal olarak nitelendirildiğini ve böylece davacı idarenin saygınlık ve kamuoyu nezdindeki güvenilirliğinin zedelendiği kanaatine varıldığından davacı yararına 20 bin TL manevi tazminat takdir edilmiştir."

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Kaynak: ANKA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Beyaz Tv, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Tv ve İki Programcısı, Aski'ye 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz Tv ve İki Programcısı, Aski'ye 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
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