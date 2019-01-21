"Beyaz" ve "Siyah"tan Doğan Çeşitlilik!

Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı yorumlarıyla renklendiren Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, yeni projeleri Hands ile 22 Ocak akşamı CRR'de!

Türkiye'de iki piyano yüksek lisans çalışmasını yapan tek ikili olma özelliğini taşıyan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, dünya sahnelerinde Blanc & Noir ismiyle tanınıyor.

İkili, 2008 yılında farklı kültür ve renkleri birleştirerek çıktıkları müzikal yolculuğu Hands ile devam ettiriyor. Piyanistler Hands'de, geleneksel Türk Müziği'ni ve Klasik Batı Müziği'ni orijinal bir müzikal anlayışla harmanlayarak iki piyano repertuvarına yeni bir soluk getiriyor. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, yeni projelerini, "İki kişilikte, çoklu kültürlerde; bir olmak" mottosundan yola çıkarak üretti.

İkili, Hands projesi kapsamında CRR'de verecekleri konserde; Adnan Saygun, Âşık Veysel, Zülfü Livaneli, Fazıl Say gibi Türk bestecilerin yanı sıra Moszkowski, Shostakovich, Rachmaninoff ve Piazzolla gibi bestecilerin de eserlerini seslendirecek.

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, İtalya'da düzenlenen 'Ibla Grand Prize World Music' yarışmasına Türkiye'den katılan yegâne piyano ikilisi olarak, 200 yarışmacının arasından sıyrılıp 'Jüri Özel Ödülü'nü kazanmışlardı.

SİYAH VE BEYAZIN UYUMU

Blanc & Noir Fransızcada beyaz ve siyah anlamına geliyor. İkili, ilk festival konserlerini gerçekleştirmek için İsviçre Lozan Uluslararası Müzik Festivali'ne katıldıkları sırada, festival komitesi kendilerine bir grup ismi bulmalarını ister. Şekeranber ve Çetiner de oradaki yerel dilin Fransızca olması sebebiyle kendilerine Blanc & Noir ismini verirler. Onlara göre her ikisi de iki farklı karakter ve ruhta insanlar. Tam anlamıyla siyah ve beyaz. Bu farklılık ise, onların birlikte, çok daha fazla renk skalasına sahip olmasına sebep olmuş.