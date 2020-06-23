Beyaz yakalılar arazi yatırımına yöneldi - Son Dakika

Beyaz yakalılar arazi yatırımına yöneldi

Beyaz yakalılar arazi yatırımını tercih etmeye başladı.

Beyaz yakalılar arazi yatırımını tercih etmeye başladı. Devletin büyük projeler yaptığı; Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Çanakkale ve Kocaeli gibi şehirlerde gayrimenkul yatırımı yapanların sayısı arttı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı


Türkiye'de özellikle İstanbul'daki nüfusun sürekli ve hızlı olarak artış göstermesi ve kentleşme oranının yükselmesiyle vatandaşın beklentileri farklılaştığı ve özellikle beyaz yakalılar arazi yatırımını tercih etmeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlar; 2019 ve 2018 yıllarında arazi yatırımı yapanlar; Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Çanakkale ve Kocaeli gibi devletin büyük projeler yaptığı, organize sanayi bölgelerinin kurulduğu lokasyonlardan önemli ölçüde kar elde ettikleri kaydedildi.


"Arazi ve arsa her zaman geleceğe dönük ciddi bir yatırımdır"


Enflasyondan korunmak için 2020 yılında da özellikle arazi yatırımı tercih edildiğini söyleyen gayrimenkul danışmanlık markası Kristal Türkiye'nin Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Değişen ekonomik koşullar ve enflasyonun artışıyla parasını güvence altına almak isteyen vatandaşlarımız, 2020'de de arazi yatırımını tercih etti. Arazi ve arsa her zaman geleceğe dönük ciddi bir yatırımdır. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Ankara, Kütahya, Denizli öncelikli olmak üzere devlet projelerinin bulunduğu tüm bölgelerde emlak ve arazi yatırımları kazandırıyor." diye konuştu.


Özdemir, arazi yatırımının artık uzun vadeli bir yatırım olmaktan çıktığını belirterek, "Arazi yoğunluklu şehirlerimizde hızla hayata geçen altyapı çalışmalarının bölgede yaşamayı kolaylaştırması, köprülerin araziye yakınlığının etkisi gibi faktörler ile araziler satışta eskiden daha kısa vadede yüksek getiri sağlamaktadır." dedi. - İSTANBUL

Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyaz yakalılar arazi yatırımına yöneldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:50 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 15:40 Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
14:31
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
14:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz yakalılar arazi yatırımına yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]