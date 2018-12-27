Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürülü Eymir Gölü Drone ile Görüntülendi

Beyaza Bürülü Eymir Gölü Drone ile Görüntülendi

1 saat önce

Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Beyaza Bürülü Eymir Gölü Drone ile Görüntülendi, System.String[]
Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Ankara'da etkisini gösteren kar yağışı, şehrin gürültüsünden uzak, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Eymir Gölü'nde görsel şölen oluşturdu. Yemyeşil ağaçları beyazla kaplanan göl, drone ile havadan görüntülendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:36 Kaynak: İHA

Ankara, Eymir, Güncel
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