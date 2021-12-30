Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden yoğun ilgi - Son Dakika

Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden yoğun ilgi

VAN Van'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan ve yağan karla birlikte beyaza bürünen Akdamar Adası, İranlı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Korona virüs tedbirleri sonrası araç ve yaya geçişlerine açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlı turistler Akdamar Adası'na çıkarma yaptı. İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, korona virüs tedbirleri sonrası araç ile yaya geçişlerine açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş yapan İranlı turistler kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Oteller başta olmak üzere alışveriş merkezleri ve eğlence alanları canlanırken, kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'na da yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz hafta kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyen Akdamar Adası'nı ziyaret eden İranlı turistler bol bol kartopu oynayıp hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmediler.

İranlı turist rehberi Araz, "Akdamar Adasında güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. İran'dan bir tur ekibi getirdik buraya. İranlılar burayı çok seviyor. Buranın güzel bir manzarası var. Özellikle kar yağdığında burada güzel bir manzara oluşuyor" dedi.

İranlı rehber Farshid Mashkouri, "İranlı turistler Van'ı çok sevdiği için herkes buraya geliyor. Van'a geldiklerinde de Akdamar Adasını'da ziyaret ediyorlar. İnşallah iki ülke bir birine daha yakın olurda daha çok İranlı buraya gelir. Bizim arzumuz iki millet birbirine daha çok yakınlaşsın. Hem çok İranlı buraya gelsin hem de Türkler de İran'a gelsin" dedi.