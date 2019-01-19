Beyaza Bürünen Akseki Toros Dağları Havadan Görüntülendi

Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendiANTALYA - Antalya'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendi



ANTALYA - Antalya'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.

Antalya ile Konya'yı bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzünde kar kalınlığı yer yer 1-2 metreye ulaştı. Beyaza bürünen Toros Dağları drone ile havadan görüntülendi.

Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

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