Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Akseki Toros Dağları Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Akseki Toros Dağları Havadan Görüntülendi

8 dakika önce

Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendiANTALYA - Antalya'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.
Antalya ile Konya'yı bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzünde kar kalınlığı yer yer 1-2 metreye ulaştı. Beyaza bürünen Toros Dağları drone ile havadan görüntülendi.
Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

Antalya, Toros Dağları, Akseki, Genel
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