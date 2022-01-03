Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu

03.01.2022 10:50

Son dakika haberleri: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sunduSİVAS Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Altınkale eşsiz görüntülere sahne oldu.

Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu

SİVAS Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Altınkale eşsiz görüntülere sahne oldu.

Yazın binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış aylarında ise termal suyu ile misafirlerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Pek çok hastalığa şifa olan kaplıca suyunun yaz kış 48 derece sıcaklığa sahip olduğu biliniyor. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte bazı vatandaşlar kaplıca suyuna girerek anın tadını çıkarıyor. Toplam 40 bin metrekare alandan oluşan Altınkale travertenlerinin eşsiz manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

"Etrafta kar olmasına rağmen suya girebiliyorum"

Altınkale' de dondurucu soğuya rağmen suya giren Mustafa Berk Yavuz, suyun sıcak olduğunu belirterek, "Bugün buraya suya girmeye geldim. Hava soğuk olmasına rağmen bir Sivaslı olarak üşümediğimizi kanıtlamaya geldim. Eğleniyorum, burası Altınkale, Pamukkale'nin kardeşi diyebileceğimiz Sivas'ın sıcak çermik bölgesinde bulunan güzel bir yerimiz. Bu su kükürtlü bir su, etrafımızda kar olmasına rağmen girebilmemizin sebebi ise suyun çok sıcak olması. Hatta öyle ki arka tarafta çıkan kaynağına elimi sokamıyorum, o kadar sıcak. Şuan rahatlıkla da suyun içinde bulunabiliyorum bunu da çok net bir şekilde gösterebildiğimi düşünüyorum" dedi.

Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu
Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu

YORUMLAR
500
Bu köyde neredeyse her taşın altından su çıkıyor Bu köyde neredeyse her taşın altından su çıkıyor Kar, sis ve yağmur etkili oldu Kar, sis ve yağmur etkili oldu Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu

Sivas, kar, su, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 11:47:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Beyaza bürünen Altınkale görsel şölen sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement