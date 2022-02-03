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Beyaza bürünen Amanos Dağları havadan görüntülendi - Son Dakika

Beyaza bürünen Amanos Dağları havadan görüntülendi

03.02.2022 15:53
Beyaza bürünen Amanos Dağları havadan görüntülendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde son günlerde aralıklarla yağan kar sayesinde Amanos Dağları, beyaza büründü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde son günlerde aralıklarla yağan kar sayesinde Amanos Dağları, beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Amanos Dağları, görülmeye değer manzaralar sunarken, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Dağın eteklerine gelen vatandaşlar, hem karın hem manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Yusuf Yüksel, babasıyla birlikte beyaza bürünen bölgede gezinti yaptıklarını ve güzel manzaranın fotoğrafını çektiklerini söyledi.

Amanos Dağları'nın kar manzaraları, dron ile havadan görüntülendi.

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Amanos Dağları, Hassa, Hatay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaza bürünen Amanos Dağları havadan görüntülendi - Son Dakika


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