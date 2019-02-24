Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Ambarlı Limanı'ndaki Konteynerler Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Ambarlı Limanı'ndaki Konteynerler Havadan Görüntülendi

28 dakika önce

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Ambarlı Limanı'nda beyaza bürünen konteynerler havadan görüntülendiDün başlayan kar yağışı İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Beyaza Bürünen Ambarlı Limanı'ndaki Konteynerler Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Ambarlı Limanı'nda beyaza bürünen konteynerler havadan görüntülendi

Dün başlayan kar yağışı İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar yağışıyla Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler beyaza büründü. Beyaza bürünen konteynerler havadan görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

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