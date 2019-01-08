Beyaza Bürünen Anadolu Yakası Havadan Görüntülendi
1 saat önce
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
İstanbul
'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan çekilen görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:24 Kaynak: DHA
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