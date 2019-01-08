Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Anadolu Yakası Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Anadolu Yakası Havadan Görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Beyaza Bürünen Anadolu Yakası Havadan Görüntülendi, System.String[]


İstanbul'da  gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi. 

Görüntü dökümü:

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-Havadan çekilen görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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