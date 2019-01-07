Beyaza Bürünen Anadolu Yakası'nın Havadan Fotoğrafları
1 saat önce
İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:53 Kaynak: DHA
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