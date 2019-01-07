Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Anadolu Yakası'nın Havadan Fotoğrafları

Beyaza Bürünen Anadolu Yakası'nın Havadan Fotoğrafları

1 saat önce

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Beyaza Bürünen Anadolu Yakası'nın Havadan Fotoğrafları, System.String[]
İSTANBUL'da  gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı.



. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

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