- Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi - Son Dakika

- Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi
18.01.2021 13:10
- Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
- Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi
ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ankara'nın sembolü olan Ankara Kalesi ve çevresi havadan görüntülendi.
Ankaralıların özlediği kar yağışı bugün Başkent'in tamamına yakınında etkisini gösterdi. Şehrin büyük bir kısmını etkisi altına alan ve öğle saatlerine kadar etkisini gösteren yağış sonrası Başkent beyaza büründü. Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli cami ve eski Ankara evleri beyazla birleşince ortaya çıkan muhteşem manzara havadan görüntülendi.
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