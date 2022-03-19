Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler - Son Dakika
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Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

19.03.2022 18:05

- Aydos Ormanı kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara dron ile havadan görüntülendi.

- Aydos Ormanı kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nın yüksek rakımlı noktalarından biri olan Aydos Ormanı, kar manzarası ile görenleri mest etti. Beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda masalsı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu eşsiz manzara dron havadan ile görüntülendi.

(Elyesa Karatepe - Halit Arslan/İHA)

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler - Son Dakika


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