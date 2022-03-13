Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler - Son Dakika
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Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler

13.03.2022 11:19

İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü. Aydos Tepesi'ndeki kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, Aydos Tepesi de kara teslim oldu. Etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı ve çevresinde oluşan kartpostallık kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.

Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler
Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler
Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler
Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler

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Aydos Tepesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi'nde masalsı görüntüler - Son Dakika
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