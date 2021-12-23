Üye Girişi
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI - Son Dakika

BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI

23.12.2021 13:05

ORDU'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen kentte seyirlik manzaralar ortaya çıktı.

ORDU'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen kentte seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynadı, poşetlerle yokuştan kayarak eğlendi.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Yağış sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde seyir terası konumundaki çam ağaçları ile kaplı 530 rakımlı Boztepe mevkiinde seyirlik görüntüler oluştu. Şehir merkezinden teleferikle Boztepe'ye çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, çocuklar da kar topu oynayıp, poşetlerle kaydı.

Kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerde ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buzlu ve kaygan yolda zincir takmayan sürücüler zorluklar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi 423 iş makinesi ve 491 personel ile karla mücadele başlattı.

Kar topu oynamak için arkadaşlarıyla Boztepe'ye gelen Gürkan Şensoy, 'Boztepe'mize kar yağdı. Bunun tadını çıkartıyoruz. Çok güzel de eğleniyoruz. Arkadaşlarımla geldik. Karda kaymanın keyfi çok güzel" diye konuştu.

Berkan Bayram da, 'Arkadaşlarımızla Boztepe'ye geldik. Burada eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Kendimize göre pist yaptık ve o piste poşetlerle kayıyoruz. Kar topu savaşı yapıyoruz' dedi.

Kaan Özyüksel ise, 'Burada güzel bir yokuşumuz var. Zenginin kızağı var, bizim de poşetimiz var. Poşetten kızak yaptık, kayıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI
BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI

Boztepe, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI - Son Dakika


YORUMLAR
500
Boya yapılırken halat kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi Boya yapılırken halat kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi         
14:41
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor         
14:17
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
14:35 Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti?
14:29 Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!
14:28 Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı
14:19 "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi nasıl işleyecek? Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı
14:18 Aleyna Tilki, 2 çocuk babası, evli iş adamıyla görüntülendi! İşte o anların videosu
14:17 Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor
14:11 ABD "Diplomatımız değil" demişti! Suriyeliye pasaportunu satan kişi diplomatik pasaportlu çıktı
14:07 Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti
14:06 Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 14:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: BEYAZA BÜRÜNEN BOZTEPE'DE KAR MANZARALARI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement