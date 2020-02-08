BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Ali AKSOYER / İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
Ali AKSOYER/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü. Çamlıca Camii havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii de beyaza büründü. Çamlıca Camii ve çevresindeki kar örtüsü havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-Camii ve çevresinin havadan çekilen görüntüleri
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