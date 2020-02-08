BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Ali AKSOYER / İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü.

BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Ali AKSOYER/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü. Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii de beyaza büründü. Çamlıca Camii ve çevresindeki kar örtüsü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Camii ve çevresinin havadan çekilen görüntüleri


İstanbul, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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