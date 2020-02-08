Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi - Son Dakika

Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

13 dakika önce

Ali AKSOYER / İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü.

Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi, System.String[]

Ali AKSOYER/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü. Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii de beyaza büründü. Çamlıca Camii ve çevresindeki kar örtüsü havadan görüntülendi.


İstanbul, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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