Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi - Son Dakika

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Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi
13 dakika önce
Ali AKSOYER / İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
Ali AKSOYER/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü. Çamlıca Camii havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii de beyaza büründü. Çamlıca Camii ve çevresindeki kar örtüsü havadan görüntülendi.
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