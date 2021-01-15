Beyaza bürünen Çamlıca Camii'nde kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Beyaza bürünen Çamlıca Camii'nde kartpostallık görüntüler oluştu
15.01.2021 08:45
Beyaza bürünen Çamlıca Camii'nde kartpostallık görüntüler oluştu Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendi İstanbul Anadolu yakasında kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca ise beyaza büründü.
Beyaza bürünen Çamlıca Camii'nde kartpostallık görüntüler oluştu
İSTANBUL - Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendi
İstanbul Anadolu yakasında kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca ise beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Çamlıca Camii ve çevresinde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi. Anadolu Yakası'nın büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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