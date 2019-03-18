Beyaza Bürünen Çukurca'da Doyumsuz Manzara
13 dakika önce
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi, yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.
HAKKARİ'nin Çukurca
ilçesi, yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Geçen yıl neredeyse hiç kar yağmayan yüksek dağlarla çevrili ilçede doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Çukurca, iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintileri yaşandı. Karla birlikte beyaza bürünen taş evler ile ilçenin üzerine çöken sis tabakası birleşince, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. İlçede bazı vatandaşlar, yüksek yerlere çıkarak manzarayla birlikte fotoğraf çektirdi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:53 Kaynak: DHA
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