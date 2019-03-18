Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Çukurca'da Doyumsuz Manzara

Beyaza Bürünen Çukurca'da Doyumsuz Manzara

13 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi, yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Beyaza Bürünen Çukurca'da Doyumsuz Manzara, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi, yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Geçen yıl neredeyse hiç kar yağmayan yüksek dağlarla çevrili ilçede doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Çukurca, iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintileri yaşandı. Karla birlikte beyaza bürünen taş evler ile ilçenin üzerine çöken sis tabakası birleşince, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. İlçede bazı vatandaşlar, yüksek yerlere çıkarak manzarayla birlikte fotoğraf çektirdi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:53 Kaynak: DHA

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