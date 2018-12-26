Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Dağ Yöresinin Güzelliği Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Dağ Yöresinin Güzelliği Havadan Görüntülendi

38 dakika önce

Beyaza bürünen dağ yöresinin güzelliği havadan görüntülendiBURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Beyaza bürünen dağ yöresinin güzelliği havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen ilçe drone ile havadan görüntülendi.
Uludağ'dan sonra Bursa'nın en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Büyükorhan'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetre, ilçenin yüksek kesimleri Belpınar ve Görecik yaylasında ise 40 santimetreye kadar ulaştı. İlçe beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Enfes manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:10 Kaynak: İHA

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