Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı kar yağışı ile kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı kar yağışı ile kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kent merkezine 70 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında, son yağışlar ile kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte olan ve her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan tabiat parkı, son kar yağışı ile tamamen beyaza bürününce ortaya güzel görüntüler çıktı.

Özellikle yazın çok sayıda turiste ev sahipliği yapan doğa harikası tabiat parkı, şu sıralar da ayrı bir güzellik sunuyor.

Tabiat parkının zaman zaman kardan kapanan yolu, ziyaretçilerin mağdur olmaması için Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce yapılan karla mücadele çalışmaları ile açık tutulmaya çalışılıyor.

Tabiat parkına gelen birçok kişi gölün etrafında, doğa ile iç içe ve şehrin stresinden uzak sessiz bir ortamda yürüyüş yapma keyfi yaşıyor.

Bungalov tipi evlerin de bulunduğu parka gelen ziyaretçiler, bu evlerin yapımının tamamlanmasıyla bölgede konaklama imkanı da bulacak.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzelliği ile bölgenin en güzel alanlarından biri olan Dumanlı Tabiat Parkı'nı herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların genellikle bahar ve yaz aylarında parka büyük rağbet gösterdiğini anlatan Paçacı, "Kışın da ayrı bir güzelliğe sahip olan tabiat parkımızı görmek isteyen ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanlarımız görülmeye değer." diye konuştu.

Kar yağışı ile kışın da bambaşka bir güzelliğe bürünen tabiat parkı AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Erzincan, Refahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:57 Kaynak: AA
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