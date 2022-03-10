Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi

10.03.2022 08:40

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla kent geneli beyaza bürünürken alınan önlemlerle yollarda ana arterler açık kaldı.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla kent geneli beyaza bürünürken alınan önlemlerle yollarda ana arterler açık kaldı. Başakşehir Kuzeye Marmara Otoyolu'nda dron ile çekilen görüntülerde yolların açık olduğu ancak yol kenarların beyaza büründüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaza büründü. Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ana yolların açık olduğu görüldü. Yapılan uyarıların ardından yolların açık olduğu görülürken yol kenarlarının ise karla kaplandığı görüldü.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi

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Esenyurt, İstanbul, kar, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar yağışı böyle görüntülendi - Son Dakika


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