Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Eymir Gölü'nün Eşsiz Manzarası Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Eymir Gölü'nün Eşsiz Manzarası Havadan Görüntülendi

47 dakika önce

Beyaza bürünen Eymir Gölü'nün eşsiz manzarası havadan görüntülendiANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Beyaza bürünen Eymir Gölü'nün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.
Ankara'da etkisini gösteren kar yağışı, şehrin gürültüsünden uzak, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Eymir Gölü'nde görsel şölen oluşturdu. Yemyeşil ağaçları beyazla kaplanan göl, drone ile havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:07 Kaynak: İHA

Ankara, Eymir, Genel
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