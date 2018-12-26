Beyaza Bürünen Hasdal ve Çevresi Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kısa sürede yolları, evlerin çatılarını ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresi havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:15 Kaynak: DHA
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