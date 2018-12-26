Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Hasdal ve Çevresi Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Hasdal ve Çevresi Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kısa sürede yolları, evlerin çatılarını ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresi havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:15 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul, Kar, Güncel
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