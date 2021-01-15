Beyaza bürünen İstanbul'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Beyaza bürünen İstanbul'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Anadolu yakasının yüksek kesimlerinden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. O anlar ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan kar uyarısı sonrasında dün öğlen saatlerinde yağışlar başlamıştı. Bugün ise sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın bir çok noktasında kar yağışı etkisini arttırarak sürmeye devam ediyor. Öte yandan yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.