Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı - Son Dakika

Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı

13.03.2021 10:29

Son dakika haberine göre Kars'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü'nün sisle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü'nün sisle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kars- Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve "uçan su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi ile Susuz ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgede etkili yoğun sisle bütünleşen doğa harikası göl ve şelale, yerli turistlerden ilgi gördü.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Sedat Aktaş, AA muhabirine, Susuz Şelalesi'nin anlatılandan daha da güzel olduğunu söyledi.

Sisler içinde kalan manzaraya hayran kaldığını anlatan Aktaş, "Susuz Şelalesi'ni 1 ay önce televizyondan gördüm ve çok merak ettim. Pandemi sürecinde kontrollü normalleşmeyle de hemen burayı ziyaret etmek istedim. İyi ki de gelmişim, manzara şahane." diye konuştu.

Tokat'tan bölgeyi ziyarete gelen Sadık Taşdemir de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kars'ın tarihi ve doğal alanlarını gezmeye geldiğini belirtti.

Bölgede çok güzel kış manzaralarının bulunduğunu aktaran Taşdemir, bölgeyi daha sonra da ziyaret etmeye geleceğini dile getirdi.

Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı
Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı
Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı
Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı

Ardahan, Susuz, Kars, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei