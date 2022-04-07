Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde üretici yeni sezondan umutlu - Son Dakika
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Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde üretici yeni sezondan umutlu

07.04.2022 11:05

Malatya'da çiçek açan ağaçlarla, kayısı bahçeleri beyaza bürünen üreticiler, bu sezon yüksek verim bekliyor.

Malatya'da çiçek açan ağaçlarla, kayısı bahçeleri beyaza bürünen üreticiler, bu sezon yüksek verim bekliyor.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacı bulunan kentte, ağaçların çiçek açmasıyla geçimini kayısıdan sağlayan yaklaşık 50 bin aileyi yeni sezonun heyecanı sardı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, bu yıl kayısı ağaçlarının geçen yıla göre daha geç çiçek açtığını söyledi.

Bahçelerde tarım danışmanlarıyla inceleme yaptıklarını ifade eden Solmaz, kayısıda riskli dönemin sona ermediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kayısı bahçeleri açık hava fabrikaları gibi hasat vaktine kadar ne olacağı belli olmaz. Fırtınaya ve doluya açık bir alanda üretim yaptığımız için bunlardan zarar görebiliriz. Mevcut haliyle çiçeklerimizin canlı olması meyvenin de kaliteli olacağını göstermekte. Kayısı meyveye durduğunda daha net ortaya çıkacak. Önümüzde daha nisan ayında meydana gelen zirai donlar ile mayıs ayındaki dolu yağışları var, bunlar zarar verebilir. Şu anda kayısımız iyi, çiçeklerimiz kaliteli ve meyveye yatkın görünüyor."

"Sezon kazançlı geçti"

Sezona stoksuz girilmesinden dolayı kayısı fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl kayısı ihracatı iyi geçti, sezon kazançlı geçti. Bilindiği gibi 2021 yılında stoklarımızda kayısı kalmadı. Bu sezon, 1 Ağustos 2021'den bugüne kadar 65 bin ton civarında ihracat yapıldı, iç piyasada ise 8-9 bin ton civarında kuru kayısı tüketildi. Geçen yılki rekoltemiz 87 bin ton civarındaydı.

Ağustosta başlayan ihracat sezonunun bitmesine daha 4 ay var. Mart ayında 7 bin ton kadar ihracat yapıldı.

İhracatçılarımız gayret gösterdi, güzel bir sezon geçirdik. Çiftçimizin ürünü iyi para etti, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Kayısı para ettiği için çiftçide güven oluştu ve bahçesine gayet güzel bakıyor ve tüm ilaçlarını atıyor."

Yeşilyurt Ziraat Odası Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Metin Bayındır ise yaptıkları kontrollerde kayısı bahçelerinin iyi durumda olduğunu gördüklerini söyledi.

Kayısı üreticilerinin yeni sezona güvenle baktığını aktaran Bayındır, "Kayısıda risk olgunlaşma sürecine kadar devam ediyor, şu an için bir sıkıntı yok. Monilya hastalığına karşı üreticiler iki defa çiçek ilacını atmalı." ifadelerini kullandı.

"Yeni sezondan umutluyuz"

Kayısı üreticisi Vahap Koca da şu an için bahçesinde bir sıkıntı görünmediğini belirterek, "Zirai don ve hastalık nedeniyle geçen yıl kayısım olmamıştı. Bu yıl yeni sezondan çok umutluyuz." diye konuştu.

Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde üretici yeni sezondan umutlu
Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde üretici yeni sezondan umutlu
Beyaza bürünen kayısı bahçelerinde üretici yeni sezondan umutlu

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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