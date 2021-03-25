Beyaza bürünen kervansaraydan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Beyaza bürünen kervansaraydan kartpostallık görüntüler
25.03.2021 21:02
Beyaza bürünen kervansaraydan kartpostallık görüntüler Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, 800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Beyaza bürünen kervansaraydan kartpostallık görüntüler
AKSARAY - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, 800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sultanhanı ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken kar yağışının devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, ilçe merkezinde bulunan 800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
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