Beyaza bürünen kiraz bahçeleri üreticileri umutlandırdı - Son Dakika
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Beyaza bürünen kiraz bahçeleri üreticileri umutlandırdı

6 saat önce

Türkiye'de kirazın en erken yetiştiği bölgelerden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ağaçlardaki çiçeklerin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı.

Beyaza bürünen kiraz bahçeleri üreticileri umutlandırdı, System.String[]

Türkiye'de kirazın en erken yetiştiği bölgelerden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ağaçlardaki çiçeklerin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı.

Yıllık ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Şehzadeler ilçesinde üreticiler, sezon hazırlıklarına başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında çalışmalarına devam eden üreticiler, bereketli bir sezon bekliyor.

Yaklaşık 20 ila 25 gün içinde "Early Burlat", "Karabodur" ve "Cristobalina" gibi türlerde sezonun ilk kirazını hasat edecek olan üreticiler, ihracat konusunda kaygılanmıyor.

Kiraz bahçelerinde baharın gelişiyle ağaçlarda açan çiçeklerin bolluğu da üreticileri memnun etti. Bembeyaz ağaçların görsel şölen yaşattığı Sancaklıbozköy'deki kiraz bahçeleri, havadan drone ile çekilen görüntülerde masalsı sahneler sundu. Ağaçların çiçek açmasıyla bölgeye gelen bazı fotoğraf tutkunları da ağaçları ve bahçelerin güzelliğini ölümsüzleştirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, kış dönemi ürünü etkileyecek bir don olayı yaşanmadığını söyledi.

Bu sezon ağaçlardaki çiçeklenme oranının çok iyi olduğunu anlatan Uçak, verimde ve kalitede iyi bir sonuç elde etmeyi umduklarını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle ihracatta karşılaşılan sorunların çözüleceğine inandığını vurgulayan Uçak, şöyle konuştu:

"Bu yıl güzel ve iyi bir rekolte bizi bekliyor. İlk yetişen erkenci kirazlar ihracata gitmiyor. Bizim ana ihracatımız olan Ziraat 0900'ü dış pazarda satışa sunuyoruz, bu türün olgunlaşması da 2 ayı bulur. Sezon biraz salgının gölgesinde başlayacak ama daha 1,5-2 ay vaktimiz var, düzelecektir. Kaliteli ürün her zaman her yerde satılıyor, burada üreticilerimize çok iş düşüyor. 'Malımız satılamayacak, elimizde kalacak, ağaçlara bakmayalım' şeklinde endişeye kapılmasınlar. Avrupa ülkelerine yönelik ihracat kontrollü şekilde devam ediyor."

"Havalar çok güzel gidiyor"

Üreticilerden Kadir Dalgın ise bu yıl verimli bir kiraz sezonu beklediklerini kaydetti.

Yaklaşık 20 gün sonra ilk kiraz hasadını yapmayı umduklarını anlatan Dalgın, "Havalar çok güzel gidiyor, sezon biraz geçen yıla göre geç gelecek olsa da çok fazla yağmur ve soğuk olmadı. Ağaçlarımız bembeyaz çiçek açtı." ifadelerini kullandı.

İhracat noktasında kaygılanmadıklarını vurgulayan Dalgın, Ziraat 0900 kirazının olgunlaşmasına 2 ay süre olduğunu, bu sürede salgınla ilgili sürecin atlatılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Şehzadeler, İhracat, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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