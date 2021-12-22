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Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi - Son Dakika

Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi

22.12.2021 11:00
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler, 7 gün 24 saat boyunca çalışma yapıyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler, 7 gün 24 saat boyunca çalışma yapıyor. Kar timlerinin köy yollarındaki karla mücadelesi drone ile havadan görüntülendi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerdeki köylere ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Yaşanan kar yağışı sebebi ile köy yollarının ulaşıma kapanmasını önlemek için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Merkez ve ilçelere bağlı bin 54 köyde sürekli olarak teyakkuz halinde kalıyor. Dün etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan 500'den fazla köy yolunda ekipler, karla mücadele ederek ulaşımı yeniden sağlamaya çalışıyor. Ekiplerin köy yollarındaki karla mücadelesi, drone ile havadan görüntülendi.

"7 gün 24 saat teyakkuz halinde kalarak hizmet veriyoruz"

Köy yollarının ulaşıma açık kalması için 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiklerini belirten Kastamonu İl Özel İdaresi İş Makinesi Operatörü Yavuz Yeşilçöp, "Kar mücadelemiz başlamıştır. Şu an merkeze bağlı Ahlat köyü yolundayız. 20-25 santim kar kalınlığı var. İş makinelerimizin bakımları, kar bıçaklarımızla sürekli teyakkuz halindeydik. Bugün itibari ile kar mücadelemiz başladı. Kastamonu merkez ve ilçe köylerimizde kar mücadelemiz için, hasta olanlar veya yol yardımı için uğraşan arkadaşlarımıza, 7 gün 24 saat teyakkuz halinde kalarak hizmet veriyoruz" dedi. - KASTAMONU

Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi
Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi

Kastamonu, Drone, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyaza bürünen köy yollarında kar mücadelesi - Son Dakika


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