Beyaza bürünen "Sakin şehir" Taraklı havadan görüntülendi - Son Dakika

Taraklı ilçesinden kar manzarası (Havadan çekim) Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Taraklı ilçesinde kartpostallık manzaralar dronla görüntülendi.
"Sakin Şehir" unvanlı ilçede karla kaplanan tarihi yapılar dronla görüntülendi.
Yunus Paşa Camii, tarihi konaklar, Hisar Tepesi ve ilçedeki tepelik alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Mavi, sarı, kahverengi ve beyaz renkteki konakların karla ahengi güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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