Beyaza bürünen Sarıyer'de kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Beyaza bürünen Sarıyer'de kartpostallık görüntüler
17.01.2021 12:20
Beyaza bürünen Sarıyer'de kartpostallık görüntüler İstanbul genelinde dünden beri etkili olan kar yağışının devam ettiği Sarıyer'de kartpostallık görüntüler oluştu.
Beyaza bürünen Sarıyer'de kartpostallık görüntüler
İSTANBUL - İstanbul genelinde dünden beri etkili olan kar yağışının devam ettiği Sarıyer'de kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul uzun süredir beklediği kar yağışına kavuştu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışıyla İstanbul beyaza büründü. Sokakların ve ağaçların beyaza Sarıyer'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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