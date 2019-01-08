Beyaza Bürünen Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Kendine Hayran Bıraktı

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde eşsiz manzaraları da getirdi.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde eşsiz manzaraları da getirdi. Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya'nın beyaza bürünmüş halinin havadan çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı.



Kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı günün aydınlanması ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Eminönü'nden havadan çekilen görüntülerde beyaza bürünen kentin tüm güzelliği gözler önüne serildi. Güneşin kendini göstermeye başlamasıyla oluşan görüntülerde tarihi yapıların üzerinde yer yer beliren kar yığınları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. 3 gündür yer yer devam eden kar yağışı şehri beyaz bir örtüye bürüdü. Bir yandan kar yağışının devam etmesi bir yandan ise güneşin bulutların arasından yüzünü göstermeye çalıştığı görüntüler film sahnelerini aratmadı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri