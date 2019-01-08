Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Kendine Hayran Bıraktı

Beyaza Bürünen Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Kendine Hayran Bıraktı

1 saat önce

Beyaza bürünen Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Kendine hayran bıraktı Beyaza bürünen İstanbul Havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktıİSTANBUL - İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde eşsiz manzaraları da getirdi.

Beyaza bürünen Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Kendine hayran bıraktı
Beyaza bürünen İstanbul Havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı

İSTANBUL - İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde eşsiz manzaraları da getirdi. Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya'nın beyaza bürünmüş halinin havadan çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı.
Kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı günün aydınlanması ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Eminönü'nden havadan çekilen görüntülerde beyaza bürünen kentin tüm güzelliği gözler önüne serildi. Güneşin kendini göstermeye başlamasıyla oluşan görüntülerde tarihi yapıların üzerinde yer yer beliren kar yığınları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. 3 gündür yer yer devam eden kar yağışı şehri beyaz bir örtüye bürüdü. Bir yandan kar yağışının devam etmesi bir yandan ise güneşin bulutların arasından yüzünü göstermeye çalıştığı görüntüler film sahnelerini aratmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Ayasofya, Genel
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