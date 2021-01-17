Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı - Son Dakika

Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı
17.01.2021 15:20
Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Taksim Meydanı'nı kuşlara ve az sayıdaki turistlere kaldı.
Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Taksim Meydanı'nı kuşlara ve az sayıdaki turistlere kaldı. Kısıtlamadan muaf olan turistler meydanda kuşları besleyerek beyaz örtüyle hatıra fotoğrafı çekildi.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugünde devam etti. Kentin birçok noktasını etkisi altına alan kar sebebiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'nı kuşlara ve kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Taksim Meydanı'nda karın tadını çıkaran turistler bol bol fotoğraf çekindi. Turistler meydana bulunan kuşları da yemlemeyi ihmal etmedi.
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